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Не прошло и полгода. В ГУ «Унаа» выявлена коррупционная схема

Выявлена коррупционная схема по незаконной постановке на учет автотранспортных средств в госучреждении «Унаа» при Государственной регистрационной службе. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе ГКНБ.

По ее данным, расследуются уголовные дела по легализации автотранспортных средств, ввезенных на территорию Кыргызстана без уплаты причитающихся таможенных платежей из стран, не входящих в Таможенный союз (Прибалтики, США, Грузии).

«С начала июля 2019 года ГКНБ задержал две автомашины «Лексус» и «Шевроле», которые завезены на территорию республики по коррупционной схеме. Предварительный ущерб от ввоза и регистрации машин составляет 2 миллиона 608 тысяч сомов. Сейчас проводится работа по установлению аналогичных фактов легализации автотранспортных средств на территории КР и устанавливается причастность работников ГРС к коррупционным схемам по незаконной регистрации и постановке авто на учет», — говорится в сообщении.

Напомним, что в декабре 2018-го создали государственное учреждение «Унаа», ответственное за регистрацию автомобилей и выдачу водительских удостоверений после того, как руководство и сотрудники ДРТСиВС и СЦИУ саботировали работу автоматизированных систем и оптимизацию бизнес-процессов. Директора ГУ «Унаа» назначили в начале июля. В правительстве также отмечали, что новое учреждение создано в целях противодействия коррупции.
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