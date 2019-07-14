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Происшествия

Трагедия Кокомерена. Спасатели нашли тело сына Молдакуна Абдылдаева

В реке Кокомерен спасатели обнаружили тело сына погибшего руководителя аппарата полномочного представителя правительства в Чуйской области Молдакуна Абдылдаева. Об этом 24.kg сообщили в МЧС. 

Уточняется, что погибшего обнаружили сегодня примерно в 11.20 в реке Кокомерен в Джумгальском районе.

Молдакун Абдылдаев, Тинатин Шадыканова, их сын, внучка и водитель находились в автомобиле, упавшем в реку Кокомерен по дороге в Суусамыр. 2 июля найдены тела Молдакуна Абдылдаева и Бакыта Абдылдаева (водителя), 4 июля нашли тело его внучки Сафияны.

Ранее дочь погибшего руководителя аппарата полномочного представителя правительства в Чуйской области Молдакуна Абдылдаева Индира обратилась с просьбой помочь ей найти тела мамы и брата.
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