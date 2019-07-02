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Происшествия

Машина упала в реку. В ней были родственники чиновника Чуйской области, их ищут

В Суусамырской долине в реку Коко-Мерен упала автомашина. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что о ЧП в милицию сообщили очевидцы. Факт зарегистрирован в ЕРПП ОВД Жайылского района.

«В тот же день по линии 102 поступило сообщение о пропавших без вести жителях села Ат-Баши Нарынской области. Известно, что 30 июня примерно в 4.00 они выехали в Суусамырскую долину и по настоящее время ни об автомобиле, ни о лицах, находившихся в нем, никаких сведений нет. По обоим фактам все необходимые следственно-оперативные мероприятия продолжаются», — сказали в ГУВД.

В МЧС 24.kg также заявили, что сведений о числе людей, которые находились в авто, нет. На месте работают 93 спасателя и 20 родственников.

Отметим, что, по предварительным данным, в машине находились родственники руководителя аппарата полномочного представительства правительства в Чуйской области Молдакуна Абдылдаева.
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