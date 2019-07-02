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Происшествия

Машина упала в реку. Найдены тела чиновника Чуйской области и его родственников

В Жайылском районе найдены тела людей — водителя и пассажиров машины, упавшей в реку Кокомерен. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

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Уточняется, что, со слов родственников, в автомобиле находились пять человек — трое мужчин, одна женщина и ребенок.

«На поиски автомашины с людьми были привлечены 98 спасателей. Сегодня было обнаружено тело водителя, позже найдено тело 59-летнего А.М. Они переданы сотрудникам милиции. Поисковые работы временно приостановили в 20.30, продолжат 3 июля», — сообщили в МЧС.

Отметим, что водителем автомобиля был руководитель аппарата полномочного представителя правительства в Чуйской области Молдакун Абдылдаев.
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