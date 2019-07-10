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Происшествия

ЧП на Иссык-Куле. Сергей Смирнов объявлен в государственный розыск

Подозреваемый в двойном убийстве в лагере «Хан-Тенири» в Иссык-Кульской области Сергей Смирнов объявлен официально в розыск. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

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По данным милиции, ориентировки на Смирнова, в частности его фоторобот, переданы погранслужбам Кыргызстана и Казахстана. Предполагается, что он может предпринять попытку пересечь границу.

В УВД отметили, что подозреваемый в убийстве хорошо знает горы, проходы и тропы. 

Напомним, что в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области мужчина застрелил двух человек в лагере «Хан-Тенири» и взял в заложники сотрудницу противочумной станции. На следующее утро Сергей Смирнов отпустил ее, женщина не пострадала.

  
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