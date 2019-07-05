ЧП на Иссык-Куле. Подозреваемый отпустил заложницу, она вернулась в лагерь

В Ак-Суйском районе женщина, взятая в заложницы, вернулась в базовый лагерь «Хан-Тенири». Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что потерпевшая жива, с ней все в порядке.

Известно, что сейчас милиционеры продолжают поиски подозреваемого в убийстве двоих мужчин. Сторож все еще скрывается.

О нем известно, что ему 33 года. Он сирота, много лет живет в лагере. В милиции отмечают, что мужчина хорошо знает горные тропы. Он водит на экскурсии иностранцев.

«Женщина вернулась в лагерь примерно в 4.00 утра. Она не ранена. Подробности пока неизвестны», — сообщили редакции.

Напомним, в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области мужчина застрелил двух человек в лагере «Хан-Тенири» и взял в заложники женщину.