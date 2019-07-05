12:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

На Иссык-Куле мужчина застрелил двух человек и взял женщину в заложники

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области мужчина застрелил двух человек в лагере «Хан-Тенири» и взял в заложники женщину. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.

Уточняется, что сообщение о том, что мужчина застрелил заместителя начальника лагеря «Хан-Тенири», поступило 4 июля из пограничной заставы.

«Выяснилось, что убийство совершил сторож Сергей Смирнов. Он вошел в столовую и произвел выстрел в заместителя начальника лагеря, а после выстрелил в живот рабочему лагеря 31-летнему М.К. В это время 33-летний житель села Тасма И.У. пытался схватить Сергея Смирнова, но последний ранил его ножом в руку. От полученных ран А.Д. скончался на месте, а раненный в живот М.К. умер по пути на заставу», — сообщили в УВД.

Также было установлено, что подозреваемый в убийстве после совершения преступления взял в заложники сотрудницу противочумной станции и скрылся с места происшествия.

В настоящее время проводится специальная операция по задержанию подозреваемого Смирнова Сергея и по освобождению заложницы.
Ссылка:
просмотров: 1314
Версия для печати
Материалы по теме
ЧП на Иссык-Куле. Подозреваемый отпустил заложницу, она вернулась в лагерь
ЧП на Иссык-Куле: мужчина застрелил двух человек и взял заложника. Подробности
Убийство прокурора в Баткене. Родителей обвиняемого выслушал президент
Убийство экс-лидера кыргызской диаспоры. Преступление связывают с коммерцией
Убийство прокурора Баткена. Специалисты подтверждают: подсудимого пытали
Убийство экс-лидера кыргызской диаспоры. В его сумке обнаружены деньги
Убит экс-лидер кыргызской диаспоры в Екатеринбурге
В деле об убийстве прокурора Баткенской области выявлены новые факты
Чабан, убивший жену на почве ревности, признал свою вину
Убийство прокурора. Обвиняемому угрожают в зале суда
Популярные новости
Избитый в&nbsp;Бишкеке у&nbsp;ЦУМа иностранец скончался Избитый в Бишкеке у ЦУМа иностранец скончался
Машина упала в&nbsp;реку. Найдены тела чиновника Чуйской области и&nbsp;его родственников Машина упала в реку. Найдены тела чиновника Чуйской области и его родственников
Сотрудники ГРС выдали поддельные паспорта обвиняемым в&nbsp;убийстве Сотрудники ГРС выдали поддельные паспорта обвиняемым в убийстве
Сокрытие налогов Жалилом Атамбаевым: Финпол нашел подтверждение на&nbsp;40&nbsp;миллионов Сокрытие налогов Жалилом Атамбаевым: Финпол нашел подтверждение на 40 миллионов
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил 4G&nbsp;LTE еще в&nbsp;50&nbsp;населенных пунктах Мобильный оператор О! улучшил 4G LTE еще в 50 населенных пунктах
&laquo;Счастливые часы&raquo; от&nbsp;MegaCom: 1&nbsp;гигабайт всего за&nbsp;1&nbsp;сом «Счастливые часы» от MegaCom: 1 гигабайт всего за 1 сом
LG&nbsp;NeoChef&nbsp;&mdash; ваш личный шеф-повар на&nbsp;кухне! LG NeoChef — ваш личный шеф-повар на кухне!
Теперь купить смартфон в&nbsp;кредит не&nbsp;выходя из&nbsp;дома можно по&nbsp;всему Кыргызстану! Теперь купить смартфон в кредит не выходя из дома можно по всему Кыргызстану!