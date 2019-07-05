На Иссык-Куле мужчина застрелил двух человек и взял женщину в заложники

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области мужчина застрелил двух человек в лагере «Хан-Тенири» и взял в заложники женщину. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.

Уточняется, что сообщение о том, что мужчина застрелил заместителя начальника лагеря «Хан-Тенири», поступило 4 июля из пограничной заставы.

«Выяснилось, что убийство совершил сторож Сергей Смирнов. Он вошел в столовую и произвел выстрел в заместителя начальника лагеря, а после выстрелил в живот рабочему лагеря 31-летнему М.К. В это время 33-летний житель села Тасма И.У. пытался схватить Сергея Смирнова, но последний ранил его ножом в руку. От полученных ран А.Д. скончался на месте, а раненный в живот М.К. умер по пути на заставу», — сообщили в УВД.

Также было установлено, что подозреваемый в убийстве после совершения преступления взял в заложники сотрудницу противочумной станции и скрылся с места происшествия.

В настоящее время проводится специальная операция по задержанию подозреваемого Смирнова Сергея и по освобождению заложницы.