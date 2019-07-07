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Происшествия

На Иссык-Куле столкнулись BMW Х7 и Lexus: в аварии погибли два человека

Две иномарки столкнулись недалеко от села Бактуу-Долоноту в Иссык-Кульской области сегодня, есть погибшие. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД.

Уточняется, что ДТП произошло сегодня рано утром примерно в 4.30.

Внедорожник BMW Х7, за рулем которого был 24-летний Х.Э., направлялся в сторону Каракола. По предварительной информации, водитель Lexus не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение.

Водитель и пассажир автомобиля Lexus погибли на месте. Двое других пассажиров этой машины доставлены в больницу Чолпон-Аты. Оба в тяжелом состоянии.

ГУОБДД устанавливает личности погибших и пострадавших. Факт аварии зарегистрирован в ЕРПП, назначены экспертизы.


 
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