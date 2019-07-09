Столкновение BMW Х7 и Lexus на Иссык-Куле: пострадал сын депутата парламента

Как ранее сообщало 24.kg, 7 июля недалеко от села Бактуу-Долоноту в Иссык-Кульской области столкнулись две иномарки, погибли два человека.

Стало известно, что в аварии пострадал депутат Бишкекского горкенеша Темирлан Токобеков. Он сын депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева.

По данным ГУОБДД МВД, за рулем BMW Х7 был 23-летний житель села Арашан Чуйского района. Машина столкнулась с другой легковушкой Lexus, за рулем которой был бишкекчанин 1995 года рождения.

Сын Алиярбека Абжалиева доставлен в столицу и продолжает лечение в одной из больниц.