Конфликт между нигерийцем и подозреваемым произошел из-за съемки на телефон

Конфликт между погибшим уроженцем Нигерии Тижжани Али Абубакаром и подозреваемым произошел из-за съемки на телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

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Уточняется, что в ходе досудебного производства подозреваемый К.Э. пояснил, что 2 июля рядом с торговым центром «ГУМ «Чынар» в прямом эфире в соцсетях разговаривал со своими друзьями. В этот момент к нему подошел иностранец и просил не снимать его на телефон.

«Подозреваемый К.Э. ответил, что не снимал его. Последний стал нецензурно выражаться. Словесная перепалка продолжилась около торгового центра «ЦУМ». К.Э., якобы не выдержав оскорблений, ударил рукой по лицу мужчину, от чего тот упал на землю, ударившись затылком. Досудебное производство по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР продолжается», — отметили в ГУВД.

Напомним, что уроженца Нигерии избили 2 июля возле ЦУМа. От тяжелых травм пострадавший умер в больнице.

Чрезвычайным происшествием возмутился премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, который поручил найти подозреваемого в кратчайшие сроки.

У погибшего директора языковой школы Тижжани Али Абубакара остались жена и две дочери.