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Происшествия

Две девочки хотели сбежать от тети к отцу в Ошскую область

Две девочки 7 и 11 лет пытались ночью выехать в Ошскую область к отцу. Об этом сообщили в пресс-службе института омбудсмена.

По их данным, 20 июня в 21.05 на горячую линию института «115» позвонили водители такси с Западного автовокзала. Они заявили, что к ним обратились две несовершеннолетние девочки с просьбой отвезти их к отцу, проживающему в Ошской области.

На место сразу выехала заместитель акыйкатчи Гульнара Жамгырчиева, выполняющая функции детского омбудсмена. Дети сказали, что они проживали у своей тети (сестры отца). Мама умерла, отец живет в селе Отуз-Адыр Кара-Суйского района Ошской области.

«При этом старшая из сестер со слезами на глазах просила не отдавать их обратно тете, так как она постоянно их избивает «всем, что попадет под руку», и всегда угрожает отдать их в детский дом», — отметили в институте омбудсмена.

Заместитель акыйкатчи составила акт и в 23.30 передала детей социальному работнику Центра реабилитации детей и молодежи Айганыш Ибрагимовой. В институте добавили, что водители также сообщили о случившемся в милицию и ИДН, откуда информацию передали в Центр реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека.

С отцом детей пока не удалось связаться. Дело находится на особом контроле института омбудсмена КР.
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