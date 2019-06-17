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Обвиняемый в убийстве прокурора Баткена заявил, что ему угрожает следователь

В Ошском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова.

Обвиняемый Мелис Калыков заявил, что ему угрожал свидетель по делу — бывший заместитель прокурора региона Арсланбек Байбосунов.

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По его словам, Арсланбек Байбосунов якобы говорил ему: «Раз я сделал такое с прокурором, то тебя запросто уничтожу».

Мелис Калыков утверждает, что Арсланбек Байбосунов имеет прямое отношение к убийству прокурора, и обвиняет его в организации преступления. Свои доводы он также изложил в обращении к президенту страны и генеральному прокурору. Арсланбек Байбосунов обвинения в свой адрес отвергает.

Ранее родственники и адвокаты подсудимого жаловались на систематические грубые нарушения прав обвиняемого. Юристы заявили отвод судье Джолборсу Кудаярову. Однако его отклонили.

На последнем заседании члены семьи убитого Анарбая Мамажакыпова напали на близких Мелиса Калыкова. Завязалась потасовка.

Напомним, что прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства указанного региона.
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