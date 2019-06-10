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Происшествия

Массовое отравление на Иссык-Куле. В больницу обратились 19 человек

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области в результате массового отравления пострадали 19 человек. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По предварительным данным, больные отравились вареным мясом во время праздника, который проводили в частном доме.

«Госпитализированы 12 человек. Из них один больной — в отделение реанимации, 11 человек — в инфекционное отделение больницы Ак-Суйского района. Состояние оценивают как средней степени тяжести, больные получают лечение. Семь человек направлены на амбулаторное лечение под наблюдение врачей ЦСМ», — отметили в Минздраве.

Районный центр госсанэпидемнадзора проводит расследование, взяты анализы пищи. 
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