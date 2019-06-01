Драка школьников в Бишкеке. Мэр потребовал наказать виновных

Мэр Бишкека Азиз Суракматов потребовал привлечь к ответственности все причастные ведомства в гибели школьника. Об этом он заявил на координационном совещании с правоохранительными органами.
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Позднее пресс-служба муниципалитета сообщила, что представления на их увольнения внесены.
«Строгую дисциплинарную ответственность понесут вице-мэр Татьяна Кузнецова, глава управления образования Сауле Мейрманова, заместитель акима Первомайского района Гульмира Джумабекова, глава центра образования района Алия Абдыкеримова», — отметили в мэрии.
Напомним, что 29 мая после драки возле школы № 48 скончался девятиклассник.