Драка школьников в Бишкеке. Мэр потребовал наказать виновных

Мэр Бишкека Азиз Суракматов потребовал привлечь к ответственности все причастные ведомства в гибели школьника. Об этом он заявил на координационном совещании с правоохранительными органами.

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Руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев выступил с предложением о применении дисциплинарного взыскания в отношении вице-мэра Татьяны Кузнецовой, начальника управления образования Сауле Мейрмановой, заместителя акима Первомайского акимиата по социальным вопросам и начальника районного центра образования. Он предложил рассмотреть на соответствие занимаемым должностям директора средней школы № 48, участкового милиционера и инспектора по делам несовершеннолетних УВД Первомайского района.

Позднее пресс-служба муниципалитета сообщила, что представления на их увольнения внесены.

«Строгую дисциплинарную ответственность понесут вице-мэр Татьяна Кузнецова, глава управления образования Сауле Мейрманова, заместитель акима Первомайского района Гульмира Джумабекова, глава центра образования района Алия Абдыкеримова», — отметили в мэрии.

Напомним, что 29 мая после драки возле школы № 48 скончался девятиклассник.