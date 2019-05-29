В Бишкеке драка школьников закончилась смертью подростка

В Бишкеке подрались ученики школы № 48, погиб ученик 9-го класса. Об этом 24.kg сообщил читатель.

В ГУВД Бишкека информацию о драке подтвердили.

«28 мая ночью в Городскую детскую больницу скорой медицинской помощи (3-я детская) доставили несовершеннолетнего с тяжкими телесными повреждениями в бессознательном состоянии. Врачи сразу позвонили в службу «102». На место выехала следственно-оперативная группа», — рассказали в ГУВД.

По первичным данным, возле одной из столичных школ накануне, 27 мая, произошла драка между несовершеннолетними. Начато досудебное производство по статье 138 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Назначена судмедэкспертиза, проводится досудебное разбирательство, устанавливаем личности участников драки», — сообщили в ГУВД.

Несовершеннолетний, 2003 года рождения, скончался, не приходя в сознание.