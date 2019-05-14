Освобождение Азиза Батукаева. Милиция допрашивает Динару Сагинбаеву

В рамках уголовного дела по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева на допрос вызвали экс-министра здравоохранения Динару Сагинбаеву. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Сейчас бывший член правительства находится на допросе в следственном управлении МВД.

Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.