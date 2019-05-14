18:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (33)

Освобождение Азиза Батукаева. Милиция допрашивает Динару Сагинбаеву

В рамках уголовного дела по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева на допрос вызвали экс-министра здравоохранения Динару Сагинбаеву. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме
Освобождение Азиза Батукаева. Врача ГСИН водворили в СИЗО-1

Сейчас бывший член правительства находится на допросе в следственном управлении МВД.

Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.
Ссылка:
просмотров: 3097
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-министра здравоохранения и бывшего советника ГСИН водворили в СИЗО-1
Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Одной из обвиняемых требуется врач
Освобождение Азиза Батукаева. Задержан экс-советник председателя ГСИН
Освобождение Азиза Батукаева. Задержана экс-министр здравоохранения
Освобождение Азиза Батукаева. Врача ГСИН водворили в СИЗО-1
В Бишкеке по делу об освобождении Азиза Батукаева задержали еще троих врачей
Освобождение Азиза Батукаева. За что сидел вор в законе и как покинул тюрьму
Как сложилась карьера чиновников, при которых Азиз Батукаев вышел на свободу
В ГСИН не видят оснований для госпитализации врача Эмильбека Макимбетова
Задержанному по делу Азиза Батукаева врачу предлагали сделку со следствием
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержали пятерых парней, которые избивали и&nbsp;грабили граждан В Бишкеке задержали пятерых парней, которые избивали и грабили граждан
Участника группового изнасилования невесты выслали из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Казахстан Участника группового изнасилования невесты выслали из Кыргызстана в Казахстан
В&nbsp;Бишкеке отец избил семилетнего сына до&nbsp;сотрясения мозга и&nbsp;сломал руку В Бишкеке отец избил семилетнего сына до сотрясения мозга и сломал руку
В&nbsp;городе&nbsp;Ош напали на&nbsp;журналиста Ыдырыса Исакова В городе Ош напали на журналиста Ыдырыса Исакова
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; запускает социальную ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов годовых для бюджетников «Росинбанк» запускает социальную ипотеку от 6 процентов годовых для бюджетников
Снижение цен! Смартфоны Honor в&nbsp;O!Store со&nbsp;скидкой! Снижение цен! Смартфоны Honor в O!Store со скидкой!
Уволен заместитель директора ОсОО &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Уволен заместитель директора ОсОО «КТ Мобайл»
&laquo;Удваиваем драйв&raquo;: Выиграйте путешествие или один из&nbsp;двух кроссоверов «Удваиваем драйв»: Выиграйте путешествие или один из двух кроссоверов