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Сюжет: Насилие над детьми (220)

Двухлетнюю девочку избили в Сузакском районе. Она в реанимации

Двухлетняя девочка пострадала от насилия и жесткого обращения со стороны родственников в Сузакском районе. Об этом сообщили в ОФ «Лига защитников прав ребенка»

По данным фонда, ребенок госпитализирован 7 мая в реанимацию Джалал-Аабадской областной больницы со множественными травмами.

«Повреждения и старые травмы есть практически по всему телу ребенка. Сильно пострадала голова. Ребенок, скорее всего, подвергался насилию систематически, — предполагают в ОФ. - Хотя данный случай зарегистрирован как несчастный. Тут большой вопрос к правоохранительным органам».

«Мама ребенка находится на заработках в Москве. Мужа у нее нет. Девочка и еще один пятилетний ребёнок оставлены на воспитание мачехи матери, у которой на руках есть еще несколько внуков на воспитании. Есть предположение, что девочка стала жертвой насилия именно со стороны членов семьи, в которой находилась», — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что ребенок получил травмы, которые могут привести к тяжелым последствиям для здоровья, никто из членов семьи к ответственности не привлечен.

Лига защитников прав ребенка создала координационную группу между общественными организациями, Институтом омбудсмена и Управлением социальной защиты, а также соотечественниками из Москвы для оказания помощи ребенку.

«Несмотря на позицию мамы и родственников по данному случаю, ОФ будет добиваться привлечения к ответственности лиц, совершивших насилие в отношении ребенка», — отметили в фонде.
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