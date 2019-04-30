На границе опять конфликт. Жители Воруха разбили стекло машины главы Ак-Сая

Жители таджикского анклава Ворух разбили лобовое стекло машины главы села Ак-Сай Эркина Жолчиева. Информацию он подтвердил 24.kg.

По его словам, 28 апреля он через Ворух направлялся на пастбище.

«Это пока единственная дорога, по которой местные жители могуть попасть на джайлоо. Я хотел отвезти скот на пастбище. Таджикские мужчины начали кидать камнями и разбили стекло машины. Но я довез скот. Потом состоялась встреча представителей двух сел, и они оплатили ущерб», — рассказал Эркин Жолчиев.

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Глава села отметил, что жители Ак-Сая теперь будут постоянно ездить на джайлоо.

«Кто-то возит скот, кто-то продукты. Очень важно, чтобы до окончания строительства дороги Ак-Сай — Тамдык соседи придерживались условий примирения и не нападали на жителей Баткена», — отметил Эркин Жолчиев.

На прошлой неделе ученика второго класса жители Воруха увели в Таджикистан и позже вернули.

«Мальчика сегодня выписывают из больницы. Но мы не знаем, наказаны ли те люди, которые его забрали», — сообщил глава села Ак-Сай.