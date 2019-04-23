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Сюжет: Приграничные конфликты (90)

На границе опять конфликт. Стычка между жителями Баткена и Воруха

Между жителями приграничных населенных пунктов Баткена и Воруха снова произошла стычка. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, накануне ученик второго класса (он из Баткена) бросил камень в сторону жителя Таджикстана, который грузил щебень.

«Мальчика забрали милиционеры в Ворух. Тогда местные жители вышли на дорогу и потребовали вернуть мальчика. Дорогу не перекрывали. Мальчика вернули, и люди разошлись», — сообщили они.

Обставновка стабильная, сообщили местные жители.  Чиновники полпреда в регионе пока не комментируют инцидент.  Предыдущий конфликт в приграничье произошел чуть больше месяца назад, когда 13-14 марта в Баткенской области на кыргызско-таджикской границе из-за строительства автодороги Ак-Сай — Тамдык жители забрасывали друг друга камнями. Пограничники обеих стран применяли оружие, чтобы разогнать людей.  
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