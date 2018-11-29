Убийство прокурора. МВД заявляет о доказательствах причастности Мелиса Калыкова

Начальник Управления капитального строительства мэрии Баткена Мелис Калыков является подозреваемым номер один в уголовном деле об убийстве прокурора Баткенской области. Следствие располагает неопровержимыми доказательствами его причастности к совершенному преступлению. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника Следственной службы МВД Нурлан Утемисов.

По его словам, проводятся следственные мероприятия, назначены экспертизы. Допрашивают заместителя прокурора Арслана Байбосунова и бизнесмена Эрнис уулу Базарбека. Они вместе были в день убийства прокурора на охоте.

В свою очередь следователь Генпрокуратуры Замир Бейшекеев отметил, что Мелис Калыков признался в содеянном. Но подозреваемый настаивает, что выстрелил в прокурора случайно, был сильно пьян и умысла убивать не было.

Сам Мелис Калыков ранее заявил о пытках. Однако на встрече с представителями института омбудсмена он отказался от медицинского освидетельствования.

Представитель Генпрокуратуры называет заявления о пытках ложью. Он считает, что это попытка Мелиса Калыкова уйти от ответственности.

«Наш трагически погибший коллега взял Мелиса Калыкова в разработку. В деятельности УКС были выявлены нарушения. По факту были возбуждены два уголовных дела. Мелис Калыков уже оштрафован судом на 10 тысяч сомов по административному делу. Обвинение ему не предъявляли, но убитый собирался продолжить расследование. Мелис Калыков знал об этом. Поэтому они и подрались на охоте», — сказал Замир Бейшекеев.

Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября. Тело прокурора нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника Управления капитального строительства Баткенской области. Подозреваемый заявил о пытках со стороны правоохранительных органов.