15:35
USD 69.85
EUR 79.45
RUB 1.06
Общество

А были пытки? Мелис Калыков от медицинского освидетельствования отказался

Сотрудники института омбудсмена Кыргызстана посетили подозреваемого в убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова Мелиса Калыкова. Ранее он заявил о пытках.

Как отметили в аппарате уполномоченного по правам человека, встреча с подследственным состоялась в СИЗО № 5 Оша.

Мелис Калыков сообщил о пытках со стороны милиционеров и прокуроров. Встреча проходила в присутствии его двух адвокатов. Подозреваемый просил принять меры в отношении сотрудников прокуратуры и милиции, которые его пытали. Однако от предложения и возможности пройти освидетельствование судебно-медицинской экспертизы на предмет выявления и документального фиксирования следов и факта пыток Мелис Калыков отказался.

Ранее МВД сообщило подробности убийства прокурора. По версии следствия, подозреваемый в убийстве прокурора Баткенской области Мелис Калыков выстрелил в погибшего Анарбая Мамажакыпова из ружья, а затем сжег его тело. Уточняется, что телесные повреждения Мелис Калыков получил во время драки с прокурором области.

«По предварительным данным, в ходе ссоры, переросшей в драку, Мелис Калыков произвел выстрел из охотничьего ружья в Анарбая Мамажакыпова. Для того чтобы скрыть преступление, он сжег его тело.  Восемьдесят процентов тела погибшего обгорело, родственники с трудом опознали его. Подозреваемый содержится в СИЗО Оша, уголовное дело расследуется межрегиональным управлением МВД. Информация об избиении милиционерами Мелиса Калыкова не соответствует действительности», —  прокомментировали в МВД.

Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября. Тело прокурора нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства Баткенской области. Подозреваемый заявил о пытках со стороны правоохранительных органов.
Ссылка:
просмотров: 498
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткене митингуют родственники подозреваемого в убийстве прокурора
Популярные новости
Ответить на&nbsp;обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он&nbsp;согласился Ответить на обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он согласился
Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение
Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в&nbsp;MegaCom Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в MegaCom
В&nbsp;Бишкеке задержали Александра Рябушкина В Бишкеке задержали Александра Рябушкина
Бизнес
MegaCom: в&nbsp;Караколе открыт горнолыжный сезон&nbsp;&mdash; 2018-2019! MegaCom: в Караколе открыт горнолыжный сезон — 2018-2019!
Выбор года. Лучшая газета 2018 года&nbsp;&mdash; &laquo;Супер-Инфо&raquo; Выбор года. Лучшая газета 2018 года — «Супер-Инфо»
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; запустил в&nbsp;контактном центре круглосуточную поддержку клиентов Банк «Бай Тушум» запустил в контактном центре круглосуточную поддержку клиентов
Продолжается онлайн-голосование &laquo;Лучшая авиакомпания&nbsp;&mdash; выбор пассажиров&raquo; Продолжается онлайн-голосование «Лучшая авиакомпания — выбор пассажиров»