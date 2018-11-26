А были пытки? Мелис Калыков от медицинского освидетельствования отказался

Сотрудники института омбудсмена Кыргызстана посетили подозреваемого в убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова Мелиса Калыкова. Ранее он заявил о пытках.

Как отметили в аппарате уполномоченного по правам человека, встреча с подследственным состоялась в СИЗО № 5 Оша.

Мелис Калыков сообщил о пытках со стороны милиционеров и прокуроров. Встреча проходила в присутствии его двух адвокатов. Подозреваемый просил принять меры в отношении сотрудников прокуратуры и милиции, которые его пытали. Однако от предложения и возможности пройти освидетельствование судебно-медицинской экспертизы на предмет выявления и документального фиксирования следов и факта пыток Мелис Калыков отказался.

Ранее МВД сообщило подробности убийства прокурора. По версии следствия, подозреваемый в убийстве прокурора Баткенской области Мелис Калыков выстрелил в погибшего Анарбая Мамажакыпова из ружья, а затем сжег его тело. Уточняется, что телесные повреждения Мелис Калыков получил во время драки с прокурором области.

«По предварительным данным, в ходе ссоры, переросшей в драку, Мелис Калыков произвел выстрел из охотничьего ружья в Анарбая Мамажакыпова. Для того чтобы скрыть преступление, он сжег его тело. Восемьдесят процентов тела погибшего обгорело, родственники с трудом опознали его. Подозреваемый содержится в СИЗО Оша, уголовное дело расследуется межрегиональным управлением МВД. Информация об избиении милиционерами Мелиса Калыкова не соответствует действительности», — прокомментировали в МВД.

Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября. Тело прокурора нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства Баткенской области. Подозреваемый заявил о пытках со стороны правоохранительных органов.