Убийство прокурора Баткенской области. Подозреваемый заявил о пытках

Подозреваемый в убийстве прокурора Баткенской области Мэлис Калыков написал заявление в Национальный центр по предупреждению пыток (НЦПП) о неправомерных действиях милиционеров и прокуроров. Об этом 24.kg сообщил директор НЦПП Нурдин Сулайманов.

По его словам, подозреваемый указал, что в день убийства действительно был на охоте с Анарбаем Мамажакыповым и его заместителями. Спустя некоторое время к нему домой пришли подчиненные погибшего и увезли его в милицию.

«Мэлис Калыков пишет, что к нему домой приехали четверо сотрудников прокуратуры. Они спросили, где Анарбай Мамажакыпов, тот ответил, что не знает. После этого без разговоров мужчину увезли в областное управление внутренних дел Баткенской области. Ночью его якобы избили и силой взяли с него признательные показания. При этом, со слов заявителя, к нему не допустили адвокатов. Защитников не допустили к обвиняемому и после того, как его водворили в ИВС», — сказал Нурдин Сулайманов.

Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября. Тело прокурора нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника Управления капитального строительства Баткенской области.