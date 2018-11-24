17:17
USD 69.85
EUR 79.45
RUB 1.06
Происшествия

В МВД рассказали подробности убийства прокурора Баткенской области

Подозреваемый в убийстве прокурора Баткенской области Мелис Калыков выстрелил в погибшего Анарбая Мамажакыпова из ружья, а затем сжег его тело. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что телесные повреждения Мелис Калыков получил во время драки с прокурором области.

«По предварительным данным, в ходе ссоры, переросшей в драку, Мелис Калыков произвел выстрел из охотничьего ружья в Анарбая Мамажакыпова. Для того чтобы скрыть преступление, он сжег его тело.  Восемьдесят процентов тела погибшего обгорело, родственники с трудом опознали его. Подозреваемый содержится в СИЗО Оша, уголовное дело расследуется межрегиональным управлением МВД. Информация об избиении милиционерами Мелиса Калыкова не соответствует действительности», —  прокомментировали в МВД.

Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября. Тело прокурора нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника Управления капитального строительства Баткенской области. Подозреваемый заявил о пытках со стороны правоохранительных органов.
Ссылка:
просмотров: 590
Версия для печати
Материалы по теме
Родственники обвиняемого в убийстве просят арестовать подчиненных прокурора
Убийство прокурора Баткенской области. Подозреваемый заявил о пытках
Жестокое избиение в Джети-Огузе. Милиция задержала подозреваемого
Убийство прокурора. Задержанного водворят в СИЗО на два месяца
Убийство прокурора. Ряд сотрудников отстранены от должностей
Подозреваемого в убийстве прокурора водворили в ИВС и возбудили еще одно дело
Семье погибшего в Баткене прокурора перечислят больше полумиллиона сомов
По подозрению в убийстве прокурора задержали сотрудника УКС мэрии Баткена
В Баткене убили областного прокурора
Чемпиона по дзюдо убили в Казахстане в очереди за углем
Популярные новости
Чемпиона по&nbsp;дзюдо убили в&nbsp;Казахстане в&nbsp;очереди за&nbsp;углем Чемпиона по дзюдо убили в Казахстане в очереди за углем
Пьяный мужчина представился сотрудником ГКНБ и&nbsp;угрожал людям пистолетом Пьяный мужчина представился сотрудником ГКНБ и угрожал людям пистолетом
В&nbsp;Бишкеке дворник и&nbsp;домком выследили педофила и&nbsp;передали его милиции В Бишкеке дворник и домком выследили педофила и передали его милиции
Выстрел в&nbsp;депутата Лейлекского кенеша. Потерпевший скончался Выстрел в депутата Лейлекского кенеша. Потерпевший скончался
Бизнес
Продолжается онлайн-голосование &laquo;Лучшая авиакомпания&nbsp;&mdash; выбор пассажиров&raquo; Продолжается онлайн-голосование «Лучшая авиакомпания — выбор пассажиров»
&laquo;Бакай Банк&raquo; снизил процентные ставки на&nbsp;все виды кредитов «Бакай Банк» снизил процентные ставки на все виды кредитов
Смог над городом. Где можно заправить машину экологичным топливом Смог над городом. Где можно заправить машину экологичным топливом
Групповой этап Лиги чемпионов на&nbsp;Mega iTV Групповой этап Лиги чемпионов на Mega iTV