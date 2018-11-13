Председатель Ленинского райсуда Бишкека стал фигурантом уголовного дела

Генеральный прокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов возбудил уголовное дело в отношении председателя Ленинского районного суда Бишкека Кубанычбека Касымбекова. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Дело возбудили по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления» УК КР.

«В 2015 году прокуратура Джалал-Абадской области предъявила обвинения главе айыльного аймака Чек по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Служебный подлог», а также депутату Атабекского айыльного кенеша по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР. Позже уголовное преследование прекратили», — рассказали в надзорном органе.

Несмотря на это, Кубанычбек Касымбеков в бытность судьей Сузакского районного суда вынес обвинительный приговор. Позже вышестоящая инстанция отменила решение, и уголовное дело прекратили, отметили в Генпрокуратуре.