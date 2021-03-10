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Подписано постановление о ликвидации ГСБЭП

Постановление Правительства КР от 5 марта 2021 года № 71

О ликвидации Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция)

В соответствии со статьей 26 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Ликвидировать Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция).

2. Образовать комиссию по ликвидации Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) (далее — Ликвидационная комиссия) в составе согласно приложению.

3. Ликвидационной комиссии:

— решить вопросы о высвобождении персонала Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) и выплате выходных пособий, а также других причитающихся выплатах в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

— произвести расчеты с кредиторами и взыскание дебиторской задолженности Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция);

— произвести учет имущества Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция);

— подготовить ликвидационный баланс Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) и представить его на утверждение Правительства Кыргызской Республики;

— внести в Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики, Государственную кадровую службу Кыргызской Республики предложения по вопросам обучения, переподготовки высвобождаемых сотрудников Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

— в установленном порядке решить вопрос о передаче уголовных дел и материалов, находящихся в производстве Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция), соответствующему уполномоченному государственному органу.

4. Признать утратившими силу:

— постановление Правительства Кыргызской Республики «Об образовании Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция)» от 15 марта 2012 года № 176;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики
«Об образовании Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция)» от 15 марта 2012 года № 176» от 23 апреля 2015 года № 250;

— пункт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики
«О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 30 ноября 2016 года № 639;

— пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики
«О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 4 июля 2017 года № 415;

— пункт 10 постановления Правительства Кыргызской Республики
«О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере нормативных правовых актов, регулирующих деятельность уполномоченного государственного органа по борьбе с экономическими преступлениями» от 20 декабря 2017 года № 826;

— пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики
«О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об образовании Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция)» от 15 марта 2012 года № 176»
от 22 октября 2018 года № 493;

— пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики
«О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об образовании Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция)» от 15 марта 2012 года № 176»
от 14 октября 2019 года № 539;

— пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики
«Об утверждении Дисциплинарного устава правоохранительных органов Кыргызской Республики» от 3 февраля 2020 года № 52;

— абзац двадцатый пункта 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об организационных мерах в связи с утверждением новой структуры Правительства Кыргызской Республики и реформой органов исполнительной власти Кыргызской Республики» от 12 февраля 2021 года
№ 38;

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Аппарата Правительства-министра Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/185939/
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