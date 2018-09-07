Бывший служитель Фемиды, имеющий судимость, хочет стать омбудсменом страны

Экс-судья Сузакского районного суда Джалал-Абадской области Сатарали Камбаралиев претендует на пост омбудсмена Кыргызстана. Свою заявку он подал в парламентскую фракцию «Онугуу-Прогресс». Об этом 24.kg сообщил член депутатского объединения Тынчтык Шайназаров.

В 2013 году Сатарали Камбаралиев был освобожден от должности судьи указом президента. Совет судей вынес в отношении Сатарали Камбаралиева дисциплинарное взыскание за то, что тот скрыл имеющуюся у него судимость.

Тынчтык Шайназаров добавил, что во фракцию также подали документы юрист Гульназ Эргешова и сотрудник аппарата акыйкатчи Урмат Аралбаев. Его кандидатуру предложил аппарат уполномоченного по защите прав человека.

С кандидатом на пост омбудсмена опредилилась и фракция «Ата Мекен». Социалисты выдвинули доктора юридических наук Канатбека Азиза.

Бывший полпред главы государства в Жогорку Кенеше Молдокун Абдылдаев отнес заявку и во фракцию «Кыргызстан».

Каждая фракция может предложить не более трех кандидатур. За порядком выдвижения кандидатов будет следить ООН.

Напомним, Кубат Оторбаев подал в отставку с поста омбудсмена 26 июня. По его словам, это решение обдуманно и принято без какого-либо давления со стороны.