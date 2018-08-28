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Общество

У аппарата омбудсмена нашелся свой кандидат на пост акыйкатчи

Сотрудники аппарата омбудсмена обратились к лидерам шести фракций Жогорку Кенеша с просьбой выдвинуть на должность акыйкатчи своего коллегу Урмата Аралбаева. Об этом сообщил институт уполномоченного по правам человека.

По его данным, кандидатуру Урмата Аралбаева поддержали на общем собрании трудового коллектива аппарата акыйкатчи, которое проводилось в августе 2018 года.

Коллеги отмечают, что претенденту 37 лет, он кандидат юридических наук, имеет высшее юридическое образование, классный чин советника государственной службы I класса. В аппарате омбудсмена работает с 2003 года и заведует экспертно-правовым отделом.

Отметим, фракция «Ата Мекен» уже выдвинула на эту должность доктора юридических наук Канатбека Азиза.

Правозащитник Рита Карасартова подала заявление во все фракции сама.

Кубат Оторбаев подал в отставку с поста омбудсмена 26 июня. По его словам, это решение обдуманное и принято без давления со стороны.

 
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