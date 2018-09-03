14:10
USD 69.02
EUR 80.66
RUB 1.01
Общество

Солдат пострадал от удара током. Генштаб отказывается предоставить квартиру

Солдату войсковой части № 30259 сухопутных войск города Майлуу-Суу Руслану Сапарбаеву, который сильно пострадал от удара током, Генштаб Вооруженных сил КР отказывается предоставить жилье. Об этом 24.kg сообщили родственники военнослужащего.

Отметим, что у Руслана Сапарбаева поврежден позвоночник, в БНИЦТО ему ампутировали обе руки. «Но здесь он живет с матерью на съемной квартире. Куда ему идти? Генштаб жилье предоставлять не будет. А он инвалид, работать не сможет. Где нам просить помощи? Это же по вине командования у него руки оторвало. Щиток-то не был обесточен», — возмущаются родственники пострадавшего.

В Генштабе ВС утверждают, что это несчастный случай, и Руслан Сапарбаев во время несения наряда сам проник в электрическую подстанцию, несмотря на запрещающий знак. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.

Напомним, что в отношении командиров войсковой части возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» УК КР.

Ссылка:
просмотров: 521
Версия для печати
Материалы по теме
Солдата ударило током. В отношении командиров части возбуждено уголовное дело
ЧП в войсковой части. Трансформатор был подключен к кабельной линии
Солдата ударило током. Родственники требуют наказать виновных
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Всемирные игры кочевников. Кто из&nbsp;высоких гостей посетит Кыргызстан Всемирные игры кочевников. Кто из высоких гостей посетит Кыргызстан
Кыргызстанцы вновь отдохнут четыре дня Кыргызстанцы вновь отдохнут четыре дня
Анализ воды в&nbsp;Иссык-Куле. Отмечено превышение допустимой концентрации веществ Анализ воды в Иссык-Куле. Отмечено превышение допустимой концентрации веществ
Бизнес
Как не&nbsp;бояться отпускать ребенка в&nbsp;школу Как не бояться отпускать ребенка в школу
Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на&nbsp;ипподроме III Всемирных игр кочевников Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на ипподроме III Всемирных игр кочевников
Администрация ЦУМа &laquo;Айчурек&raquo; отреагировала на&nbsp;инцидент в&nbsp;торговом центре Администрация ЦУМа «Айчурек» отреагировала на инцидент в торговом центре
Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по&nbsp;стандартам британских школ Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по стандартам британских школ