Солдат пострадал от удара током. Генштаб отказывается предоставить квартиру

Солдату войсковой части № 30259 сухопутных войск города Майлуу-Суу Руслану Сапарбаеву, который сильно пострадал от удара током, Генштаб Вооруженных сил КР отказывается предоставить жилье. Об этом 24.kg сообщили родственники военнослужащего.

Отметим, что у Руслана Сапарбаева поврежден позвоночник, в БНИЦТО ему ампутировали обе руки. «Но здесь он живет с матерью на съемной квартире. Куда ему идти? Генштаб жилье предоставлять не будет. А он инвалид, работать не сможет. Где нам просить помощи? Это же по вине командования у него руки оторвало. Щиток-то не был обесточен», — возмущаются родственники пострадавшего.

В Генштабе ВС утверждают, что это несчастный случай, и Руслан Сапарбаев во время несения наряда сам проник в электрическую подстанцию, несмотря на запрещающий знак. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.

Напомним, что в отношении командиров войсковой части возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» УК КР.