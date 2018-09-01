Солдата ударило током. В отношении командиров части возбуждено уголовное дело

В отношении командования войсковой части № 30259 сухопутных войск города Майлуу-Суу, где солдата Руслана Сапарбаева сильно ударило током и он потерял две руки, возбуждено уголовное дело. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, дело возбуждено по статье «Халатность» УК КР. «Мы разговаривали с представителями Генштаба. Родственники военнослужащего требуют не только выплатить компенсацию и предоставить протезы, но и обеспечить жильем в Бишкеке. Однако в Генштабе нам ответили, что такого пункта в законе нет, чтобы пострадавшему солдату давали в столице квартиру. Я считаю, это неправильно. Руслан пострадал во время службы. Если бы электрический щиток был обесточен или имелись предупреждающие об опасности надписи, он бы не дотрагивался до этих проводов», — сказала Азиза Абдирасулова.

В Генштабе утверждают, что это несчастный случай и Руслан Сапарбаев во время несения наряда проник в электрическую подстанцию, несмотря на запрещающий знак. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.