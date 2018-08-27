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Общество

Анализ воды в Иссык-Куле. Отмечено превышение допустимой концентрации веществ

Фото Мамасалы Ташматова. Северный берег Иссык-Куля

Специалисты Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) провели сезонный глубинный и прибрежный мониторинг воды в озере Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, по результатам химических анализов проб воды наблюдается превышение предельно допустимой концентрации для рыбохозяйственной категории по нефтепродуктам в Чолпон-Ате, Тюпском заливе, в пансионате «Золотые пески». В городе Балыкчи, в заливе рядом с судоремонтным заводом, отмечено превышение по азоту аммонийному, азоту нитритному и по нефтепродуктам.

«В других отобранных точках качество воды соответствует утвержденным нормам по всем определяемым ингредиентам», — сообщили в ГАООСиЛХ.

В ведомстве отметили, что пробы воды берутся трижды в год: до начала, во время и после завершения сезона.

Для этого госагентство владеет несколькими современными лабораториями, которые соответствуют международным стандартам.

«За 2016-2017 годы химический состав и качество воды существенных изменений не претерпели. За это время сотрудники ГАООСиЛХ провели более тысячи анализов», — отметили в ведомстве.
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