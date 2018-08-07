Маленькую церковь в 12-м микрорайоне хотят снести. Прихожане собирают подписи

Сегодня в социальных сетях и мессенджерах стало распространяться сообщение о том, что церковь в 12-м микрорайоне Бишкека хотят снести.
«Хотят построить на месте церкви дом. Там в лавке собирают подписи. Кому нетрудно, зайдите и оставьте свою. Всего две церкви в городе, и те мешают. Намоленное место, не один десяток лет здесь находится эта церковь», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Бишкекской и Кыргызстанской епархии
«Мы не можем сейчас что-то прокомментировать, потому что еще сами не разобрались в ситуации. Епархия внимательно изучит вопрос, поработает наш юридический отдел. Как только мы выясним все детали, то распространим официальное сообщение», — ответили в пресс-службе.