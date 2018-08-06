ГСИН: У покончившего с собой солдата не было проблем с сослуживцами

У покончившего с собой солдата Департамента охраны и конвоирования ГСИН не было проблем с сослуживцами. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

В Госслужбе исполнения наказаний исключают дедовщину как причину доведения до самоубийства.

«Сейчас по данному факту работает Военная прокуратура. Сослуживцы и командиры отзываются о погибшем хорошо. Неуставных взаимоотношений не было. Парень рос в полноценной семье», — сообщили в ГСИН.

Напомним, с начала 2018 года в Департаменте охраны ГСИН произошло два суицида. Шестого июня солдат срочной службы Департамента охраны и конвоирования, находясь на посту, выстрелил себе в голову из автомата. Другой солдат ведомства покончил жизнь самоубийством 31 июля в здании Ленинского районного суда.