В Бишкеке в здании суда застрелился солдат

В Бишкеке в здании Ленинского районного суда застрелился солдат срочной службы Департамента охраны и конвоирования ГСИН. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что на месте работает следственно-оперативная группа, а также представители военной прокураты.

«По предварительным данным, 18-летний солдат отошел в туалет, где выстрелил себе в голову из пистолета Макарова. Причина выясняется», — сообщили в ГСИН.

Военнослужащий был призван в апреле 2018 года Первомайским райвоенкоматом города Бишкека.

ЧП произошло примерно в 15.40.