Как водители маршруток в Бишкеке шантажируют власти

В Бишкеке второй день продолжаются проблемы с маршрутными такси. Люди не могут вовремя добраться до пунктов назначения. Кто-то вынужден идти пешком, других подвозят неравнодушные попутчики на легковых машинах. Муниципальный транспорт хоть и пытается работать по максимуму, но не может перевезти всех пассажиров.

Еще вчера рано утром бусы вышли на работу, но после 8.00 начали убирать вывески с номерами маршрутов. До вечера представители мэрии так и не смогли возобновить движение. Проблемы продолжаются и сегодня. Из всех водителей малого транспорта на работу вышла лишь незначительная часть.

Вице-мэр города Геннадий Милицкий накануне признался журналистам: слухи о забастовках ходили, в мэрии были в курсе, и потому встречались с перевозчиками заранее в минувшие выходные. Руководители фирм гарантировали им, что никаких протестных акций не будет...

Нескромные требования митингующих

Они требуют повышения тарифов до 15 сомов, уменьшения суммы штрафов. Считают, что остановок для маршруток должно быть больше, а то и вовсе выделена отдельная полоса, а также хотят... разрешения поворачивать со второй полосы.

Свои претензии водители высказали не стесняясь.«Троллейбусам и автобусам разрешено поворачивать со второй полосы, а маршруткам нет. Мы хотим, чтобы нас приравняли к троллейбусам и автобусам. Мы также против введения единой жилетки для водителей. Не очень хорошего качества жилетка стоит 750 сомов. Мы требуем отложить применение штрафа за страховку пассажиров до мая 2018 года», — заявили участники акции протеста.

Кстати, когда последний раз повышали тариф на проезд, владельцы бусов тоже обещали улучшить условия перевозки. Но обещанного горожане так и не увидели. Граждане регулярно жалуются на хамство водителей, игнорирование ими Правил дорожного движения, антисанитарию в салонах... Но водители считают себя вправе выдвигать очередные требования.

Поблажек не будет

Никаких послаблений быть не может! Мы все участники дорожного движения, и правила едины для всех. Все должны их соблюдать. Геннадий Милицкий

«Если поворот разрешен с правого ряда, то он разрешен для всех. Другое дело — радиус поворота у маршрутки и троллейбуса разный. Тут надо посмотреть, может, где-то поставить дополнительные знаки, — сказал он. — Еще поднимался вопрос посадки и высадки пассажиров. Сотрудники ГУОБДД сейчас строго к этому относятся. Но я считаю, что это правильно. Существуют четкие правила: посадка пассажиров осуществляется на остановочном комплексе, а высадка — по требованию пассажира, но при соблюдении ПДД».

«Что касается наличия страховки, то об этом требовании перевозчики были оповещены заранее. Они должны нести ответственность за жизнь пассажиров. Не секрет, что в последнее время очень много нарушений Правил дорожного движения, которые влекут за собой летальный исход. Одна пассажирка, к примеру, лишилась руки, на всю жизнь осталась инвалидом. Положение об обязательном страховании будет внедрено. Послаблений не будет», — подчеркнул вице-мэр.

Более того, чиновник обещал разобраться с организаторами несанкционированной забастовки и принять к ним строгие меры.

А уже сегодня водители заявили, что мэрия частично выполнила требования забастовщиков.

За счет пассажира

Мы давно говорим: существующая цена ниже себестоимости. Но здесь есть и другие моменты, в том числе незащищенные слои населения, которые будут не в состоянии оплачивать проезд. Геннадий Милицкий

Готовы чиновники рассмотреть и вопрос повышения тарифов на проезд. Хотя однозначного ответа пока не дают. «Премьер-министр дал задание подсчитать себестоимость проезда и все затраты, которые складываются в тариф. Я бы не торопился называть какие-то суммы», — сказал вице-мэр.При этом конкурс на маршруты мэрия Бишкека не может провести уже около пяти лет.

Специальное положение о конкурсе депутаты разработали еще в 2013 году. Согласно документу, парк микроавтобусов должны были обновить полностью. Ставился и ряд других требований: квалификация водителей, безопасность самого автотранспорта, комфортность перевозки.

Вместо того чтобы попытаться выполнить эти положения, перевозчики обратились в суд с требованием признать их недействительными. С тех пор конкурс никак не могут провести.

«Сейчас мы дорабатываем положение и, как только внесем изменения, проведем конкурс. Может, и хорошо, что это не сделали ранее. Иначе мы не смогли бы забирать маршруты в течение трех-пяти лет, — считает Геннадий Милицкий. — Если мы сейчас планируем приобрести автобусы большой и средней вместимости, то я бы подождал 2-3 месяца, чтобы без проблем взять необходимые маршруты в центре города и убрать оттуда маршрутки».

Впрочем, обещание убрать уродующие облик города микроавтобусы хотя бы в центре звучит тоже несколько лет. Дождемся ли?

Кто стоит за рядовым водителем?

Второй день и перевозчики, и чиновники заявляют о неких провокаторах, которые запугивают и угрожают водителям.

Водители боятся выезжать в город: им грозят разбить машины и, более того, нанести телесные повреждения. Геннадий Милицкий

«Основная масса водителей и вчера готова была работать, если бы в их адрес не было угроз от неизвестных», — добавил он. Найти нарушителей пока не могут. Но на случай инцидентов привлекли столичное ГУВД, по городу организованы 13 постов милиции.

Сложно представить такую ситуацию в правовом государстве, чтобы все заявляли об угрозах, но никто не знал о тех, кто стоит за ними.

Пока же гарантировать, что такие митинги не повторятся, в мэрии Бишкека не могут.