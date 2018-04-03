Транспортный коллапс. Водители маршруток в Бишкеке выходят на работу вынужденно

Водители почти всех маршрутных такси в Бишкеке вышли на работу. Об этом ИА «24.kg» сообщили они сами.

По словам Жоомарта Жумагулова, мэрия выполнила требования забастовщиков. «Мы говорили о беспределе, который творит ГУОБДД, просили снизить штрафы, упразднить форму для водителей маршруток. Наши требования частично удовлетворили, поэтому сегодня на линию вышли почти все водители», — сказал Жоомарт Жумагулов.

Однако на конечной в 12-м микрорайоне есть и те, кто не хотят выходить на работу, либо делают это вынужденно. В частности, несколько водителей сообщили, что вышли на линию лишь потому, что нужно платить арендную плату и выплачивать кредит.

«Мы не хотели выходить на линию. Однако пришлось это сделать, потому что у многих из нас кредиты. Их надо выплачивать. Есть семьи, которые надо кормить. А в целом, ничего из того, что мы просили, власти не выполнили», — заявили водители.