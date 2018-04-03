Угрозы водителям маршруток. По городу работают 13 постов милиции

Ситуация с маршрутными такси до конца не стабилизировалась. Об этом сегодня ИА «24.kg» сообщил вице-мэр города Геннадий Милицкий.

«Занимаюсь этим вопросом, езжу по конечным пунктам. Многие маршруты выходят, но в малом количестве. Вместо 30 машин, к примеру, вышло на линии 5-8. Очень редко, чтобы маршрут вообще не вышел на работу. Люди боятся выезжать: по дороге их перехватывают и грозят разбить стекло», — сказал вице-мэр.

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На вопрос, установлены ли те, кто угрожает водителям, он ответил: «Вчера мы этот вопрос совместно с ГУВД отработали. По городу 13 постов милиции, для того, чтобы быстро реагировать в случае возникновения каких-либо инцидентов и чтобы перевозчики не боялись ездить».

«Троллейбусы и автобусы вчера работали допоздна, до 23.00. Сегодня продолжат работать так же. Максимальное количество машин выпустили на линии», — добавил Геннадий Милицкий.

Накануне в столице маршрутки не вышли на работу и предъявили столичным властям ряд требований. В мэрии столицы и в правительстве заявили, что послаблений не будет.