Мэрия Бишкека не может договориться с владельцами маршруток.
Напомним, перевозчики работают с лицензиями, но без договоров с мэрией.
Первый конкурс по распределению десяти маршрутов объявили только летом 2016-го, но перевозчики обратились в Межрайонный суд с требованием признать данное положение недействительным. С тех пор конкурс не могут провести из-за судебных разбирательств.
«Мы приняли решение сесть и совместно доработать положение», — сообщил сегодня ИА «24.kg» вице-мэр города Геннадий Милицкий.
На вопрос, когда маршрутки будут уже законно работать, он ответил: «Затрудняюсь сказать. Думаю, в течение полугода конкурс проведем».
Сегодня частный и муниципальный транспорт работает стабильно, даже несмотря на сильные морозы. Нужно поблагодарить людей.Геннадий Милицкий