Мэрия Бишкека не может договориться с владельцами маршруток.

Напомним, перевозчики работают с лицензиями, но без договоров с мэрией.

Еще в 2013 году городские депутаты разработали и утвердили специальное положение о конкурсе на маршруты. Согласно документу, парк микроавтобусов должны были обновить полностью.

Первый конкурс по распределению десяти маршрутов объявили только летом 2016-го, но перевозчики обратились в Межрайонный суд с требованием признать данное положение недействительным. С тех пор конкурс не могут провести из-за судебных разбирательств.

«Мы приняли решение сесть и совместно доработать положение», — сообщил сегодня ИА «24.kg» вице-мэр города Геннадий Милицкий.

На вопрос, когда маршрутки будут уже законно работать, он ответил: «Затрудняюсь сказать. Думаю, в течение полугода конкурс проведем».