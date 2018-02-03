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Общество

Мэрия Бишкека не может договориться с владельцами маршруток

Мэрия Бишкека не может договориться с владельцами маршруток.

Напомним, перевозчики работают с лицензиями, но без договоров с мэрией.

Еще в 2013 году городские депутаты разработали и утвердили специальное положение о конкурсе на маршруты. Согласно документу, парк микроавтобусов должны были обновить полностью.

Первый конкурс по распределению десяти маршрутов объявили только летом 2016-го, но перевозчики обратились в Межрайонный суд с требованием признать данное положение недействительным. С тех пор конкурс не могут провести из-за судебных разбирательств.

«Мы приняли решение сесть и совместно доработать положение», — сообщил сегодня ИА «24.kg» вице-мэр города Геннадий Милицкий.

На вопрос, когда маршрутки будут уже законно работать, он ответил: «Затрудняюсь сказать. Думаю, в течение полугода конкурс проведем».

Сегодня частный и муниципальный транспорт работает стабильно, даже несмотря на сильные морозы. Нужно поблагодарить людей.

Геннадий Милицкий

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