Акции протеста. Грузоперевозчики митингуют в Таласе

Грузоперевозчики митингуют в Таласе. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Ассоциации грузоперевозчиков.

По словам ее главы Чолпонбека Жанбаева, забастовка объявлена по всей стране, и такие акции протеста будут проходить во всех городах. Он добавил, что требования должны быть услышаны, особенно в части поборов на КПП и страхования.

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В УВД Таласа информацию подтвердили, отметив, что у администрации собралось около 200 человек.