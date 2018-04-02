Акции протеста. Грузоперевозчики митингуют в Таласе

Грузоперевозчики митингуют в Таласе. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Ассоциации грузоперевозчиков.
По словам ее главы Чолпонбека Жанбаева, забастовка объявлена по всей стране, и такие акции протеста будут проходить во всех городах. Он добавил, что требования должны быть услышаны, особенно в части поборов на КПП и страхования.
В УВД Таласа информацию подтвердили, отметив, что у администрации собралось около 200 человек.
Ранее ИА «24.kg» сообщило, что в селе Сосновка по обеим сторонам трассы Бишкек — Ош выстроились колонны, в них 150 фур. Бастуют дальнобойщики. Это акция протеста перевозчиков нефтепродуктов. Они требуют отменить обязательное страхование для водителей фур и маршрутных такси в размере 60 тысяч сомов, введенное 1 апреля 2018 года. Второе их требование — искоренить коррупцию в Министерстве транспорта и дорог и Департаменте весогабаритного контроля.
Напомним, сегодня также не вышли
на работу маршрутки. В Бишкеке случился транспортный коллапс. Вице-мэр Геннадий Милицкий назвал протест провокацией.