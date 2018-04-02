Грузоперевозчики в Кыргызстане объявили бессрочную забастовку. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Ассоциации грузоперевозчиков Чолпонбек Жанбаев.

По его словам, в акции намерены участвовать 100 человек. Они требуют, чтобы с 1 апреля 2018 года отменили страхование гражданской ответственности для перевозчиков опасных грузов и настаивают на том, чтобы по Закону «О мирных собраниях» на дороге Бишкек — Ош обеспечили правопорядок во время забастовки.

Чолпонбек Жанбаев опроверг сведения, что перевозчики собираются перекрывать дорогу Бишкек — Ош. «Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание, а потом уже властям свои требования озвучим», — обещает глава Ассоциации грузоперевозчиков.

Напомним, сегодня также не вышли на работу маршрутки. В Бишкеке образовался транспортный коллапс. Вице-мэр Геннадий Милицкий назвал протест провокацией.