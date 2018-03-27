В Бишкеке на время футбольного матча закроют для проезда некоторые улицы

В связи с проведением футбольного матча Кыргызстан — Индия сегодня с 17.00 до 22.00 будут перекрыты некоторые улицы Бишкека. Об этом сообщили в ГУОБДД МВД КР.

Напомним, для ремонта дорожного полотна закрыт проспект Жибек Жолу от проспекта Манаса до улицы Т.Молдо.

В ГУОБДД просят планировать альтернативные пути движения.