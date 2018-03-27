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Общество

В Бишкеке на время футбольного матча закроют для проезда некоторые улицы

В связи с проведением футбольного матча Кыргызстан — Индия сегодня с 17.00 до 22.00 будут перекрыты некоторые улицы Бишкека. Об этом сообщили в ГУОБДД МВД КР.
Напомним, для ремонта дорожного полотна закрыт проспект Жибек Жолу от проспекта Манаса до улицы Т.Молдо.
 
В ГУОБДД просят планировать альтернативные пути движения.
 
Отборочный матч на Кубок Азии-2019 пройдет сегодня, 27 марта, в Бишкеке. Обе сборные уже обеспечили себе право участия в финальной стадии континентального первенства и рассматривают поединок друг с другом как этап подготовки к ней.
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