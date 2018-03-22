Ремонт проспекта Жибек Жолу в Бишкеке закончат к концу апреля

Ремонт проспекта Жибек Жолу в Бишкеке планируется закончить к концу апреля, сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе мэрии.

«По информации Управления капитального строительства, реабилитация дорожного полотна на Жибек Жолу от проспекта Манаса до улицы Т.Молдо ведется за счет гранта КНР по проекту «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкека». В настоящее время ограничение устанавливается от Молдо до Исанова. На данном участке имеются все соответствующие дорожные знаки», — проинформировали в муниципалитете.

«Улица Т.Молдо, от Жибек Жолу выше на юг, остается также односторонней. Знаки никто не отменял», — добавили в мэрии в ответ на публикацию «Агент 024»: Ремонт дорог в Бишкеке делают, а знаки не ставят».

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