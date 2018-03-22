21:53
USD 68.26
EUR 84.27
RUB 1.18
Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (21)

Ремонт проспекта Жибек Жолу в Бишкеке закончат к концу апреля

Ремонт проспекта Жибек Жолу в Бишкеке планируется закончить к концу апреля, сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе мэрии.

«По информации Управления капитального строительства, реабилитация дорожного полотна на Жибек Жолу от проспекта Манаса до улицы Т.Молдо ведется за счет гранта КНР по проекту «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкека». В настоящее время ограничение устанавливается от Молдо до Исанова. На данном участке имеются все соответствующие дорожные знаки», — проинформировали в муниципалитете.

«Улица Т.Молдо, от Жибек Жолу выше на юг, остается также односторонней. Знаки никто не отменял», — добавили в мэрии в ответ на публикацию «Агент 024»: Ремонт дорог в Бишкеке делают, а знаки не ставят».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
Ссылка:
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
Подтолкнули. Сотрудники ГУОБДД помогли водителю сломавшейся машины
«Агент 024»: В Новопавловке на тротуарах организовали заправку и автомойку
Что делают водители бишкекских маршруток, если ждать зеленого света нет времени
«Агент 024»: Родители школьников жалуются на запрет при выборе услуг фотографа
«Агент 024»: На улице Ауэзова вновь появились ларьки
Запах по всему дому. Жители жалуются на новую пиццерию
В Бишкеке почти два месяца не могут убрать незаконно установленный шлагбаум
Законно ли собирать деньги на пробное Общереспубликанское тестирование
Земельные войны. Президента просят остановить рейдерский захват и снос гаражей
Жители домов на улице Лумумбы просят убрать аварийные деревья
Популярные новости
Мгновения жизни. Руины Ак-Тюза и&nbsp;перевал Тоо-Ашуу Мгновения жизни. Руины Ак-Тюза и перевал Тоо-Ашуу
В&nbsp;Бишкеке незаконно организовали платную парковку В Бишкеке незаконно организовали платную парковку
Что делают водители бишкекских маршруток, если ждать зеленого света нет времени Что делают водители бишкекских маршруток, если ждать зеленого света нет времени
Заблудился? Автобус проехал по&nbsp;бульвару Эркиндик по&nbsp;встречной полосе Заблудился? Автобус проехал по бульвару Эркиндик по встречной полосе
Бизнес
Кто может выиграть в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; 700 тысяч сомов за&nbsp;денежные переводы? Кто может выиграть в «Бакай Банке» 700 тысяч сомов за денежные переводы?
О! поздравляет с&nbsp;праздником Нооруз и&nbsp;дарит праздничные скидки! О! поздравляет с праздником Нооруз и дарит праздничные скидки!
Не&nbsp;упусти шанс получить самый ХАЙПовый номер в&nbsp;коде &laquo;755&raquo;&nbsp;&mdash; участвуй в&nbsp;аукционе! Не упусти шанс получить самый ХАЙПовый номер в коде «755» — участвуй в аукционе!
&laquo;Гaзпрoм нeфть Aзия&raquo; нaгрaждeнa диплoмoм &laquo;Сoциальнo oтвeтствeнный рaбoтoдaтeль&raquo; «Гaзпрoм нeфть Aзия» нaгрaждeнa диплoмoм «Сoциальнo oтвeтствeнный рaбoтoдaтeль»