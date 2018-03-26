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Спорт

Александр Крестинин: С Индией сборная Кыргызстана будет играть только на победу

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин поделился сегодня на пресс-конференции ожиданиями от поединка с командой Индии в рамках отбора на Кубок Азии-2019.

Матч пройдет 27 марта в Бишкеке. Он станет последним для обеих команд в этом отборочном турнире. Обе уже квалифицировались в финальную стадию континентального первенства.

«Хочу еще раз всех поздравить с хорошим достижением — попаданием на Кубок Азии. Это знаковое событие! Оно не случайно, а закономерно. Мы уже 3,5 года показываем конкурентоспособную игру. Должны регулярно туда попадать», — сказал Александр Крестинин.

Он ответил на вопрос журналиста, в каком настроении сборная КР подходит к предстоящему поединку, учитывая, что в турнирном плане тот мало что решает. «Мы не на том уровне, чтобы играть не основным составом и относиться к матчам с прохладцей. Мы достигли определенного уровня, но нам еще есть куда расти. Игрой с Индией начнем подготовку к финальной стадии Кубка Азии, — сказал Александр Крестинин. — В 2017-м провели мало матчей дома. Скучаем по атмосфере на нашем стадионе. К тому же надо брать реванш за предыдущий поединок с Индией. Будем играть только на победу».

«У Кыргызстана хорошая команда. Мы провели с ней тяжелый матч в Индии. Несмотря на то что и мы, и сборная КР уже вышли в финальную стадию Кубка Азии, нас ожидает тяжелый поединок. Мы здесь как минимум не для того, чтобы проиграть, — отметил главный тренер сборной Индии Стивен Константин. — Попадание на Кубок Азии было нашей первой задачей. Теперь будем готовиться к нему. Предстоящий поединок — часть этой подготовки».
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