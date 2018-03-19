В Государственной ипотечной компании закончились деньги. Временно

В Государственной ипотечной компании закончились деньги. Об этом сообщил читатель ИА «24.kg».

«Мы в списки попали еще в июле 2017 года. Недавно нашли квартиру, договорились с продавцом, внесли задаток, банк одобрил заявку. Оставалось дело только за ГИК, которая должна была перечислить деньги в банк. Но с этим возникли проблемы. В компании признались, что денег нет. В результате наш задаток в $200 сгорает. И проблема в том, что никто не может конкретно назвать сроки, когда будут деньги и появятся ли они вообще», — рассказал работник сферы образования.

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Он добавил, что уже накопилась большая очередь получающих ипотеку, которых «каждый день кормят обещаниями». «А ведь ГИК недавно сообщил, что ипотеку начнут выдавать уже всем желающим. Почему бы не признаться в том, что выдача затягивается по срокам? Ведь продавцы квартир/домов в ипотеку не готовы ждать неизвестно сколько», — отметил читатель.

Заместитель председателя правления Нуржигит Усенакун уулу признал наличие «небольшой проблемки». «Она возникла с начала марта. В январе-феврале мы удовлетворяли заявки практически день в день. Буквально со дня на день ждем выхода распоряжения правительства. В бюджете 2018 года предусмотрено 500 миллионов сомов на ипотечное кредитование. Эту сумму ждем в ближайшее время. Кроме того, готовим документы об увеличении этой суммы», — пояснил он ИА «24.kg».

«Как мы решаем возникшую проблему? Ведем переговоры с нашими банками-партнерами. У них же есть свои средства, они выдают кредит на короткий срок (на две недели, месяц) и начисленные проценты забирают себе. По мере поступления средств мы переводим деньги. Три банка уже согласились работать по такой схеме. Причем это на очень короткий срок», — отметил Нуржигит Усенакун уулу.

«Мы понимаем, что продавцу надо продать свою недвижимость, долго ждать он не может. Если у граждан возникли проблемы, то они могут обратиться к нам через наш сайт или по телефонам горячей линии, и мы поможем в переговорах с банком», — добавил зампредседателя правления.

Отметим, что проблема с финансированием у ГИК была и в конце 2017 года.