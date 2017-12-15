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Общество

На ипотеку для бюджетников на 2018 год заложили всего 500 миллионов сомов

Для государственного ипотечного кредитования бюджетникам на 2018 год заложили всего 500 миллионов сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной ипотечной компании.

По словам представителей ОАО «ГИК», правительство обещало пересмотреть сумму в сторону увеличения в первой половине года.

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Ипотечные кредиты выдают во всех регионах республики. Их предоставляют нуждающимся в собственном жилье сотрудникам бюджетных учреждений и организаций согласно соответствующим решениям Межведомственной комиссии при правительстве КР. В частности, работникам сферы образования, здравоохранения, соцразвития, культуры и других бюджетных сфер.

При отсутствии собственного жилья и наличии платежеспособности работники бюджетных сфер могут обращаться в местные государственные администрации по месту жительства для получения ипотечного кредита.

Бюджетникам ипотечные кредиты выдают льготные — 8 процентов годовых при условии внесения первоначального взноса в размере 30 процентов от стоимости жилья; 9 процентов годовых, если вносишь 20 процентов от суммы, и 10 процентов годовых при внесении 10 процентов от стоимости жилья.

В 2018-м ГИК планирует выдавать кредиты и небюджетникам. 
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