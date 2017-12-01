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Общество

В Госипотечной компании заверяют, что работают без сбоев. Деньги поступили

В Государственной ипотечной компании заверяют, что работают без сбоев.

Ранее в соцсетях появилась информация о приостановлении выдачи кредитов из-за нехватки финансов.

«Речь о приостановлении не идет. Есть небольшой разрыв ликвидности, над которым мы работаем. Так получилось, что деньги должны были поступить, но не поступили. Сейчас все стабильно, финансы поступили накануне. Планируем, что дальше будет все без перебоев», — пояснил ИА «24.kg» заместитель председателя правления Нуржигит Усенакун уулу.

Накануне в ГИК сообщили, что выданы ипотечные кредиты 320 семьям, пострадавшим от стихийных бедствий в Узгенском, Чон-Алайском районах Ошской области и в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Общая сумма финансирования составила около 85 миллионов сомов.

Ипотечные кредиты выдаются под льготные проценты — 7 процентов годовых без внесения первоначального взноса, финансирование будет осуществляться до конца сентября 2018 года. Для получения кредита пострадавшим семьям нужно обратиться в местные органы власти, собрать необходимые документы и подать заявку на получение денежных средств в РСК или Айыл Банк.

Ипотечные кредиты предоставляются нуждающимся в собственном жилье сотрудникам бюджетных учреждений и организаций. В частности, работникам сферы образования, здравоохранения, соцразвития, культуры и других бюджетных сфер.

Ипотечные кредиты в рамках программы выдаются во всех регионах республики, жители которых могут воспользоваться заемными средствами с учетом развитости рынка недвижимости, размера семейного дохода.

На 24 ноября 2017 года ОАО «ГИК» выдало 2 тысячи 293 ипотечных кредита (на сумму 2 миллиарда 536 миллионов 370 тысяч 115 сомов).

В каких регионах республики выдали больше кредитов:
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