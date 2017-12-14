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Общество

Госипотечная компания начнет выдавать кредиты небюджетникам

Государственная ипотечная компания с 2018 года начнет выдавать кредиты небюджетникам. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель ОАО «ГИК» Бактыбек Шамкеев.

По его словам, Германский банк развития выделит 11 миллионов евро на финансирование этих кредитов.

«Сумма небольшая, в переводе на сомы получается чуть больше 800 миллионов. Если средняя стоимость жилья составит 1-1,5 миллиона сомов, то кредиты смогут получить около 700-800 человек», — сказал он.

Отбор участников также будет осуществляться по критериям: в возрасте от 21 до 65 лет на момент последнего погашения займа, они должны быть платежеспособными, не иметь жилья. Ограничение по доходам в зависимости от количества детей в семье составляет от 250 до 450 евро в месяц.

Срок кредита — до 15 лет. Если бюджетникам ипотечные кредиты выдаются под льготные 8-10 процентов годовых, то для небюджетников они будут выше - 12-15 процентов.

«Кредит будут выдавать только на строительство жилья или на покупку на первичном рынке. Причем только в регионах, кроме Бишкека и Оша. В этих двух городах уже достаточно жилья построено. Хотим стимулировать строительство в других районах республики, там не хватает жилья на первичном рынке», — пояснил Бактыбек Шамкеев.

«Но это только начало. Если выполним условия и критерии банка, то на вторую фазу выделяется 9 миллионов евро. Мы надеемся, что это даст стимул строительству жилья эконом-класса и что будут подключаться частные инвесторы», — резюмировал председатель ОАО «ГИК».

Для облегчения строительства планируется разработать несколько типовых проектов, которые затем будут согласованы с Госагентством архитектуры, строительства и ЖКХ.
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