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Общество

Россия выделит Кыргызстану $10 миллионов на школьное питание

Фото ВПП ОНН. Россия выделит Кыргызстану грант на школьное питание

Россия выделит Кыргызстану грант в $10 миллионов на расширение программы школьного питания. Об этом сообщили в офисе Всемирной продовольственной программы ООН в КР.

По его данным, в следующие пять лет горячим питанием охватят более половины начальных школ страны. При поддержке России Министерство образования и науки КР (МОиН) и ВПП ООН продолжат улучшать качество питания младшеклассников, содействуя развитию регионов за счет поддержки местных сельхозпроизводителей.

В 2013 году Министерство образования и науки и ВПП ООН приступили к программе по оптимизации школьного питания в стране благодаря финансовой поддержке России в размере $12 миллионов. Главная цель пилотной программы, которая охватывала более 400 тысяч младшеклассников, заключалась в улучшении качества школьного питания в стране. 

На сегодня программа по школьному питанию охватывает 114 тысяч младшеклассников в 335 школах по всей стране.

Благодаря новому финансированию со стороны России в течение следующих пяти лет горячие обеды будут получать еще 175 тысяч учеников младших классов в более чем 500 школах удаленных сельских регионов.

«Мы хотим, чтобы все младшеклассники в Кыргызстане имели доступ к качественным горячим обедам круглый год. Школьное питание влияет на общий процесс развития ребенка, создает более благоприятную образовательную атмосферу», — отметил страновой директор ВПП ООН в КР Андреа Баньоли.

Выделенные деньги пойдут и на развитие школьной инфраструктуры — ремонт столовых, покупку кухонного оборудования, обучение школьных поваров и развитие пришкольных огородов.
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