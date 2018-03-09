Весенний авитаминоз. Как с ним справиться

С наступлением весны у многих людей появляются проблемы с общим самочувствием, обостряются хронические заболевания. Такое состояние связано с витаминной недостаточностью, которая может проявляться в виде авитаминоза или гиповитаминоза. О роли витаминов рассказали в Республиканском центре укрепления здоровья.

Витамины — группа незаменимых для организма человека и животных органических соединений, присутствующих в ничтожных количествах в продуктах питания, но имеющих огромное значение для нормального обмена веществ и жизнедеятельности.

Основное их количество поступает в организм с пищей, и только некоторые синтезируются в кишечнике обитающими в нем полезными микроорганизмами, однако и в этом случае их не всегда бывает достаточно.

От уровня витаминной обеспеченности питания зависит уровень умственной и физической работоспособности, выносливости и устойчивости организма к влиянию неблагоприятных факторов внешней среды, включая инфекции и действия токсинов.

Авитаминоз является тяжелой формой витаминной недостаточности и диагностируется у людей, чей организм длительное время не получал витамины через пищу, или была нарушена их усвояемость.

Достаточно распространенным явлением остается не полная, а частичная витаминная недостаточность, выраженная в той или иной степени, — гиповитаминозы.

Гиповитаминоз может проявляться в виде быстрой утомляемости, раздражительности, выпадения волос, ухудшения состояния кожи, снижения аппетита, бессонницы и других признаков.

Для того чтобы профилактика гиповитаминоза и авитаминоза была успешной, в первую очередь надо знать причины их возникновения.

Причины

Преобладание в питании мучного, малое количество в рационе свежих фруктов и овощей, физическая переутомленность, нервная нагрузка.

Однообразное питание, хронический алкоголизм, сахарный диабет, заболевания кишечника.

Малое количество потребления молочных продуктов, продолжительный по времени прием лекарств, заболевания печени.

Хронический энтероколит, солнечная радиация.

Длительный прием лекарственных препаратов.

Наличие глистов.

Вегетарианский образ питания.

Профилактика

В питании должны преобладать продукты с минимальной степенью технологической обработки: нешлифованный рис, нерафинированные растительные масла, цельный творог, мясо. Должно быть разнообразное меню и чередование блюд как минимум два раза в неделю.

Кроме того, необходимо избегать продолжительной термической обработки продуктов, при которой уменьшается их пищевая ценность. Для этого следует готовить пищу на гриле или на пару, также нельзя перегревать растительное масло.

Как можно чаще употребляйте сырые овощи и фрукты. Большинство фруктов по причине длительного хранения утрачивают пищевую ценность, но недостаток витаминов можно восполнять с помощью орехов и сухофруктов.

От любого фрукта, как долго бы он ни хранился, будет больше пользы для здоровья, чем от сока в пакете.

При домашних заготовках нужно делать выбор в пользу квашеных овощей, а не маринованных (уксусный маринад практически полностью уничтожает содержащиеся в овощах витамины).

Немаловажным фактором, способствующим защите от заболевания авитаминозом и гиповитаминозом, является здоровый образ жизни.

«Если все же симптомы авитаминоза или гиповитаминоза не проходят, то следует обследоваться на наличие заболеваний или патологических процессов, нарушающих всасывание и усвоение витаминов. Часто при наличии таких заболеваний назначают витаминные препараты», — отмечают специалисты.