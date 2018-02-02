Митингующие в селе Майдан Кадамджайского района разошлись. Об этом ИА «24.kg» сообщили представители местной молодежной организации.

По их данным, на встречу с представителями китайской компании «Тианди» собралось около 5 тысяч человек. Местных жителей поддержал лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров.

«Мы еще раз убедились, что от разработки золорудного месторождения Шамбесай нет ни экономической, ни экологической пользы. Уверены, что рудник теперь закроют», — заявил представитель местной молодежи.

Напомним, сегодня в Кадамджайском районе местные жители вышли на митинг против разработки золоторудного месторождения Шамбесай. Но аким района Жаныбек Исаков заявил, что митинга не было, а прошла встреча местных жителей с инвестором.

Запасы золота на месторождении Шамбесай оцениваются в 8 тонн. Геологоразведочные работы на руднике начались еще в 2007 году, лицензия на добычу была выдана в 2012 году. С тех пор владельцы лицензии менялись несколько раз.