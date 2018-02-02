19:22
-10
USD 68.45
EUR 85.07
RUB 1.22
Общество

Митингующие в селе Майдан Кадамджайского района разошлись

Митингующие в селе Майдан Кадамджайского района разошлись. Об этом ИА «24.kg» сообщили представители местной молодежной организации.

По их данным, на встречу с представителями китайской компании «Тианди» собралось около 5 тысяч человек. Местных жителей поддержал лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров.

«Мы еще раз убедились, что от разработки золорудного месторождения Шамбесай нет ни экономической, ни экологической пользы. Уверены, что рудник теперь закроют», — заявил представитель местной молодежи.

Напомним, сегодня в Кадамджайском районе местные жители вышли на митинг против разработки золоторудного месторождения Шамбесай. Но аким района Жаныбек Исаков заявил, что митинга не было, а прошла встреча местных жителей с инвестором.

Запасы золота на месторождении Шамбесай оцениваются в 8 тонн. Геологоразведочные работы на руднике начались еще в 2007 году, лицензия на добычу была выдана в 2012 году. С тех пор владельцы лицензии менялись несколько раз.
Ссылка:
просмотров: 599
Версия для печати
Материалы по теме
Жители Чуйской области вновь вышли на митинг. Требуют трансформации земель
Митингующих за трансформацию земель примет председатель комитета ЖК
На митинге в Бишкеке правительство призывают «не быть врагом народу»
На митинге в центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли
Экс-глава ЦСМ № 1 прокомментировал свое увольнение
В Кара-Кече недовольные перевозчики угля выдвинули ряд требований правительству
Талас опять митингует. На этот раз требуют разрешить новогоднюю ярмарку
В Бишкеке митингуют против признания властями США Иерусалима столицей Израиля
Мирный митинг в поддержку Самакова не состоялся
Митингующие возле Посольства Беларуси просят не пускать «козла в огород»
Популярные новости
Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о&nbsp;погоде на&nbsp;февраль Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о погоде на февраль
Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в&nbsp;истории был самым холодным? Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в истории был самым холодным?
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Кто из&nbsp;чиновников и&nbsp;депутатов лоббировал интересы ТВЕА Авария на ТЭЦ. Кто из чиновников и депутатов лоббировал интересы ТВЕА
Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в&nbsp;работу Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в работу
Бизнес
Компания &laquo;KG&nbsp;ГРУПП&raquo; представила свою версию. Дольщиков никто не&nbsp;обманывал Компания «KG ГРУПП» представила свою версию. Дольщиков никто не обманывал
MegaCom дарит подарки на&nbsp;Shopping Fest Winter MegaCom дарит подарки на Shopping Fest Winter
Новая акция Мобильного оператора&nbsp;О!: красивые пары номеров для самых близких! Новая акция Мобильного оператора О!: красивые пары номеров для самых близких!
Электробытовая техника в&nbsp;рассрочку и&nbsp;без переплат Электробытовая техника в рассрочку и без переплат