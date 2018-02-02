Митинга не было? Аким Кадамджая уверяет: Прошла встреча жителей с инвестором

«В Кадамджае сегодня нет никакого митинга», — заявил ИА «24.kg» аким Кадамджайского района Жаныбек Исаков.
По его словам, состоялась встреча местных жителей с разработчиком золоторудного месторождения.
«Инвестор рассказал, что при разработке будут использовать новую технологию, то есть не будут применять цианид. Этот рудник должен был заработать еще 2012 году. В 2016-м новый инвестор получил лизенцию. Но работа еще не началась», — рассказал аким.
Жаныбек Исаков признал, что на встречу жители Мандайского айылного округа пришли с транспорантами с требованиями прекратить работу китайской компании «Тианди».
«Да, местные жители против разработки. Они пока остаются при своем мнении. Но все равно, это не митинг», — уверяет Жаныбек Исаков.
Запасы золота на месторождении Шамбесай оцениваются в 8 тонн. Геологоразведочные работы на руднике начались еще в 2007 году, лицензия на добычу была выдана в 2012 году. С тех пор владельцы лицензии менялись несколько раз.