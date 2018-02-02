19:24
-10
USD 68.45
EUR 85.07
RUB 1.22
Происшествия

Митинга не было? Аким Кадамджая уверяет: Прошла встреча жителей с инвестором

«В Кадамджае сегодня нет никакого митинга», — заявил ИА «24.kg» аким Кадамджайского района Жаныбек Исаков.

По его словам, состоялась встреча местных жителей с разработчиком золоторудного месторождения.

Читайте по теме
В Кадамджае проходит митинг. Жители требуют закрыть месторождение Шамбесай

«Инвестор рассказал, что при разработке будут использовать новую технологию, то есть не будут применять цианид. Этот рудник должен был заработать еще 2012 году. В 2016-м новый инвестор получил лизенцию. Но работа еще не началась», — рассказал аким.

Жаныбек Исаков признал, что на встречу жители Мандайского айылного округа пришли с транспорантами с требованиями прекратить работу китайской компании «Тианди».

«Да, местные жители против разработки. Они пока остаются при своем мнении. Но все равно, это не митинг», — уверяет Жаныбек Исаков.

Запасы золота на месторождении Шамбесай оцениваются в 8 тонн. Геологоразведочные работы на руднике начались еще в 2007 году, лицензия на добычу была выдана в 2012 году. С тех пор владельцы лицензии менялись несколько раз.
Ссылка:
просмотров: 757
Версия для печати
Материалы по теме
В Кадамджае проходит митинг. Жители требуют закрыть месторождение Шамбесай
Митинг против разработки золотого месторождения проходит в Баткенской области
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Китайская модернизация за&nbsp;$386 миллионов не&nbsp;выдержала холодов Авария на ТЭЦ. Китайская модернизация за $386 миллионов не выдержала холодов
На&nbsp;ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария На ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария
На&nbsp;ТЭЦ Бишкека не&nbsp;могут запустить котлы На ТЭЦ Бишкека не могут запустить котлы
В&nbsp;Бишкеке горит Ошский рынок В Бишкеке горит Ошский рынок
Бизнес
Компания &laquo;KG&nbsp;ГРУПП&raquo; представила свою версию. Дольщиков никто не&nbsp;обманывал Компания «KG ГРУПП» представила свою версию. Дольщиков никто не обманывал
MegaCom дарит подарки на&nbsp;Shopping Fest Winter MegaCom дарит подарки на Shopping Fest Winter
Новая акция Мобильного оператора&nbsp;О!: красивые пары номеров для самых близких! Новая акция Мобильного оператора О!: красивые пары номеров для самых близких!
Электробытовая техника в&nbsp;рассрочку и&nbsp;без переплат Электробытовая техника в рассрочку и без переплат